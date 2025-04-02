Şanlıurfa’da feci olay! Sulama kanalına düşen çoban hayatını kaybetti
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde koyunlarını otlatan 37 yaşındaki çoban, kaygan zemin nedeniyle dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Olay yerine sevk edilen dalgıç ekipleri, talihsiz adamın cansız bedenine ulaştı.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Sergen Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çobanlık yapan 37 yaşındaki Abdulkadir Gizli, koyunlarını otlattığı sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Bölgede etkili olan yağış nedeniyle zeminin kaygan olduğu belirtilirken, talihsiz çobanın akıntıya kapıldığı öğrenildi.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, sulama kanalında kaybolan Abdulkadir Gizli’yi bulmak için arama kurtarma çalışmalarına başladı. Dalgıç ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, yaklaşık bir saat süren aramalar sonucunda Gizli’nin cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan talihsiz çobanın hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı