Şanlıurfa'da korkunç kadın cinayet! Evinde bıçaklanarak öldürüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Leyla Ü, evinde boğazından bıçaklanmış olarak bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alınan yabancı uyruklu A.A, tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Şanlıurfa'da korkunç kadın cinayet! Evinde bıçaklanarak öldürüldü
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti meydana geldi. Olayın yaşandığı yer, Bahçelievler Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Leyla Ü'nün yaşadığı evden gelen gürültü üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, kadını boğazından bıçaklanmış olarak buldu.

Leyla Ü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yabancı uyruklu 29 yaşındaki A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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