Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde önemli bir silah kaçakçılığı operasyonuna imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarını Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak duyurdu.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siverek ilçesinde belirlenen 2 adrese, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Buna göre, operasyonda 3 uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, farklı silahlara ait 9 şarjör ve 197 mermi ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüphelinin de yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.