Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. 2 adrese yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde önemli bir silah kaçakçılığı operasyonuna imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarını Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak duyurdu.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siverek ilçesinde belirlenen 2 adrese, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Buna göre, operasyonda 3 uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, farklı silahlara ait 9 şarjör ve 197 mermi ele geçirildi.
Operasyonda, 3 şüphelinin de yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı