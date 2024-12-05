Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. 2 adrese yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde önemli bir silah kaçakçılığı operasyonuna imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarını Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak duyurdu.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siverek ilçesinde belirlenen 2 adrese, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Buna göre, operasyonda 3 uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, farklı silahlara ait 9 şarjör ve 197 mermi ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüphelinin de yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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