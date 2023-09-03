Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! Mısır tarlasında 160 bin kök Hint keneviri yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde mısır tarlasında 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

MISIR TARLASINDA HİNT KENEVİRİ

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yaptığı kontrollerde Suriye sınırına 500 metre mesafedeki bir mısır tarlasında Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler 160 bin kök Hint keneviri ele geçirdi. Tarla sahibini gözaltına alan ekipler, kenevirleri imha etti.

HİNT KENEVİRİNİN TARİHİ

Hint keneviri, Cannabaceae familyasına ait tek yıllık, çift çenekli ve otsu bir bitki cinsidir. Bitkiler 50 cm’den 3 m’ye kadar büyüyebilmektedir. Bitki cinsi eşeylidir ve bitkiler erkek ve dişi olmak üzere ikiye ayrılır. Erkek bitki polen üretirken dişi bitki çiçeklenir ve bazı türlerde yüksek oranda tetrahidrokannabinol (THC) ihtiva eder.

Hint kenevirinin anavatanı Orta Asya Hint altkıtası olmasına rağmen günümüzde ılıman ve tropik bölgelerin çoğunda yetişir ve kültürü yapılır. Büyük ihtimalle yetiştirilmeye ve ıslah edilmeye başlanan ilk bitkilerden biri olan kenevir, tarih boyunca bitkisel hammadde kaynağı ve keyif verici madde olarak kullanılmıştır.

Esrar, hint keneviri bitkisinin çiçeklerinden ve tohum yataklarından elde edilen, kullanıldığı takdirde psikoaktif etkilere sahip olan maddedir. Esrarın farklı bölgelerde farklı isimlerle adlandırıldığı bilinmektedir. Kuzey Amerika’da esrara marijuana (marihuana) denir. Bu İspanyolca adı taşımasının nedeni ABD’ye Meksika’dan gelmiş olmasıdır. Türkçede de marihuana veya marijuana adı iki yazımıyla da 1951’den beri kullanılmaktadır. Fransızcada ise cannabis olarak bilinir.

Hint keneviri Türkiye’de de yetiştirilmekte olup, bazı illerde endüstriyel amaçlarla izin verilmektedir. Ancak hint keneviri ihracatına izin verilmemektedir. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 25.01.2017 tarihli ve EGM/2017/01 sayılı yazısına göre, 19 Eylül1996 tarih ve 22762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Uyuşturucu Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ”in ek 12 inci maddesi kapsamında Hint keneviri ihracatına izin verilmemektedir.