Şanlıurfa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu! 49 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 13 ilçedeki 49 adrese yapılan şafak operasyonlarında, 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu! 49 şüpheli gözaltına alındı

Yurt genelinde, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda son olarak Şanlıurfa'da, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri koordinasyonunda önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın talimatıyla ildeki 13 ilçede "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 49 adrese, 629 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Jandarma Özel Harekat Taburu Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 49 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yollarda yapılan uygulamada ise aralarında terör örgütü DEAŞ üyesinin de bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu silah, ruhsatsız 14 tabanca, ruhsatsız 23 av tüfeği, bu silahlara ait 1360 mermi, 31 şarjör, 1 kilo 213 gram esrar, 267 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram eroin, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 500 paket gümrük kaçağı sigara, çalıntı 1 otomobil ve 2 motosiklet ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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