Şans Oyunlarında Vergi Yüzde 50 Düştü! İzmir Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak Düzenlemeyi Ulusal Kanal'a Değerlendirdi

Şans oyunlarından alınan vergilerin düşmesine ilişkin İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak’ın ilk değerlendirmesi, "Olumlu ama yetersiz" oldu. Çakmak yasadışı sanal bahisle mücadelede bayilere devlet desteği artmalı dedi.

Yasadışı bahis internet ortamında kolayca oynanabiliyor. Bahis oranları yasal oyunlara göre daha yüksek olduğu için yasadışı cazip geliyor. Şans oyunlarından alınan vergilerin yüzde 50 düşürülmesiyle yasadışı bahisin önü kesilmek isteniyor.

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak son dönemde artan kumar alışkanlığına dikkat çekti. Odalarımıza kayıtlı olmayan “Bayiler de yasadışı bahis oynatıyor” dedi.

Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis, at yarışları ile diğer şans oyunlarından alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.