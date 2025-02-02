Şap hastalığı paniği: Üç ilçede karantina!

Yetkililer, şap hastalığının hayvanların doğum dönemine denk gelmesi nedeniyle bazı işletmelerde yavru kayıplarının yaşandığını belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Şap hastalığı paniği: Üç ilçede karantina!
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 Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

 “Hastalığın tespit edildiği ilk andan itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte gerekli inceleme ve eğitim çalışmaları başlatılmıştır.”

 İl ve ilçe tarım müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından aşılama ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

 Üreticilerin, şüpheli vakalarla karşılaşmaları halinde derhal il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermesi büyük önem taşıyor.

📌 Yetkililer, şap hastalığının insan sağlığı açısından bir risk oluşturmadığını ve hayvansal gıdaların tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmadığını da vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Şap Hastalığı karantina
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