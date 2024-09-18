Sarar çalışanları direnişi büyüttü

Sarar mağaza çalışanları toplu sözleşme için başlattıkları grevin 21’inci gününü tamamladı. Öz Büro-İş Sendikası, Ankara’da bir mağazaya daha taşıyarak başkentte grevi 3 noktaya çıkardı.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Sarar mağaza çalışanları toplu sözleşme için başlattıkları grevin 21’inci gününü tamamladı. Öz Büro-İş Sendikası, Ankara’da bir mağazaya daha taşıyarak başkentte grevi 3 noktaya çıkardı. İş barışından yana olduğunu belirten Sendika Genel Başkanı Baki Gülbaba, emeğin hakkı verilmezse grevin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Öz Büro-İş toplu sözleşme talebiyle başkentin 3 noktasında grevde.


Armada Sarar mağazasındaki grevi sendikanın Genel başkanı Baki Gülbaba başlattı. Alışveriş merkezi önünde yapılan basın açıklamasında son gelişmeler anlatıldı:

- Emeğimizin karşılığını saygıyla karşılanması gerektiğini düşünmüştuk. Ülkemiz koşullarında yaşanabilir bir ücret talep etmiştik. Bu olmadı, farklı tutum söz konusu oldu. 21 gündür devam ediyor.
- Oralar bizim ekmek teknemiz. Bu nedenle eş zamanlı pankartlar aşıp grev başlatmamız mümkünken sabırla umutla dirençle sonucu bekledik. 21’inci gün hâlâ inanılmaz bir duyarsızlık bizi bekliyorken arka taraftan grevin kırılmasına yönelik baskılar devam ediyor. Değil 21 gün, 21 ay da sürse sendikacılık ruhumuzla inancımızla devam edeceğiz. Sarar masaya davet edecek toplu sözleşmeyi imzalayacağız. Biz varız diye varsınız o mağazalar bizim sayemizde dönüyor. Adaletin terazisi hassas kılıcı keskindir. Emekçinin gururuna yönelen ne varsa kesecek güçtedir.

Mevzuata aykırı şekilde işten çıkarıldığı belirtilen sendikanın mağaza temsilcisi Ayşegül Şahin hukuki sürece güveninin tam olduğunu vurguladı.

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