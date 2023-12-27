Sarıkamış Harekatı'nın Anma Etkinlikleri İçin Hazırlıklar Başladı!
Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı anma etkinlikleri için hazırlıklar başladı. Anma etkinliği için şehit asker heykellerinin yapımında kullanılacak kar, Sarıkamış Kayak Merkezine taşındı.
Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı anma etkinlikleri, 5-7 Ocak'ta Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek. Anma da yer alacak şehit asker heykellerinin yapımında kullanılacak kar kamyonlara yüklenerek taşınmaya başladı.
Şehit asker figürlerinin yansıtılacağı kardan heykellerin yapımı için ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Handere bölgesinden taşınan kar, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. Etap Oteller Bölgesi'ndeki alana yığılıyor.
Kar taşınma işleminin tamamlanmasının ardından Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda heykellerin yapımına başlanacak.
Kardan heykellerin açılışının, 6 Ocak'ta yapılması planlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı