Sarıkamış İranlı turistlerin gözdesi oldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış, son yıllarda İranlı turistlerin vazgeçilmez adresi haline geldi.

2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 160 santimetreye ulaştı. Sarıçam ağaçları arasındaki merkezde, toplam uzunlukları 30 kilometre olan 9 pist ve 5 telesiyej bulunuyor.

Sarıkamış, bugünlerde İran'dan gelen kafileleri ağırlıyor. İran'dan otobüslerle gelen kayakseverler, sarıçam ormanları arasında uzun pistlerde kayak yapmanın keyfini doyasıya yaşıyor.

İran kayak mili takımı sporcularından Şimay Yarğa, Sarıkamış'taki kayak merkezinin İran'da da ilgiyle takip edildiğini söyledi.