Sarıyer'de Falezlerden Düşen Kişi Kurtarıldı

Sarıyer'de Garipçe Kalesi'ndeki falezelerden bir kişi düştü. Düşen kişi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Sarıyer'de Falezlerden Düşen Kişi Kurtarıldı
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Sarıyer'de, Garipçe Kalesi'nde falezlerden bir kişi düşerek yaralandı. Yaralanan kişi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Garipçe Kalesi'nde falezlerden düşen yaralı vatandaşımız, 'Tahlisiye-9' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca Rumeli Feneri'nde sağlık görevlilerine emniyetle teslim edildi." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul # sarıyer # Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
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