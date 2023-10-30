Sarıyer'de Falezlerden Düşen Kişi Kurtarıldı
Sarıyer'de Garipçe Kalesi'ndeki falezelerden bir kişi düştü. Düşen kişi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Sarıyer'de, Garipçe Kalesi'nde falezlerden bir kişi düşerek yaralandı. Yaralanan kişi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Garipçe Kalesi'nde falezlerden düşen yaralı vatandaşımız, 'Tahlisiye-9' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca Rumeli Feneri'nde sağlık görevlilerine emniyetle teslim edildi." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı