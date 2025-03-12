Sarıyer’de feci kaza! Hafif ticari araç otobüsle çarpıştı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İETT otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Rumeli Feneri Caddesi üzerinde, Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü ile 34 KM 2583 plakalı hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olay yerine ihbar üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ticari araç sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın yaşandığı sırada İETT otobüsünde yolcu bulunmadığı öğrenildi. Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için olay yerinde incelemelerde bulundu.

Jandarma ekipleri, kazanın oluş nedenine dair detaylı inceleme başlattı.