Pakistan’da rehine krizi! 300 yolcu kurtarıldı, 25 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü, bir yolcu trenine saldırarak 300’den fazla kişiyi rehin aldı. Olay, ülke genelinde büyük bir endişeye yol açtı.

Rehine krizinin ardından Pakistan güvenlik güçleri harekete geçti. Bölgeye özel birlikler sevk edilirken, operasyon öncesinde rehinelerin güvenliğini sağlamak için titiz bir planlama yapıldı.

OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Pakistan ordusunun açıklamasına göre, düzenlenen operasyon sonucunda trendeki tüm rehineler sağ salim kurtarıldı. Ancak operasyon sırasında çıkan çatışmalarda 25 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 21’inin sivil, 4’ünün ise askeri personel olduğu belirtildi.

Ayrıca, güvenlik güçleri 33 saldırganı etkisiz hale getirerek örgüte ağır bir darbe vurdu.