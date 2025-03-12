Pakistan’da rehine krizi! 300 yolcu kurtarıldı, 25 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir yolcu trenine saldıran Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üyeleri, 300’den fazla kişiyi rehin aldı. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla rehineler kurtarıldı ancak olayda 25 kişi hayatını kaybetti. 33 saldırgan ise etkisiz hale getirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Pakistan’da rehine krizi! 300 yolcu kurtarıldı, 25 kişi hayatını kaybetti
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Pakistan’ın Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü, bir yolcu trenine saldırarak 300’den fazla kişiyi rehin aldı. Olay, ülke genelinde büyük bir endişeye yol açtı.

Rehine krizinin ardından Pakistan güvenlik güçleri harekete geçti. Bölgeye özel birlikler sevk edilirken, operasyon öncesinde rehinelerin güvenliğini sağlamak için titiz bir planlama yapıldı.

OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Pakistan ordusunun açıklamasına göre, düzenlenen operasyon sonucunda trendeki tüm rehineler sağ salim kurtarıldı. Ancak operasyon sırasında çıkan çatışmalarda 25 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 21’inin sivil, 4’ünün ise askeri personel olduğu belirtildi.

Ayrıca, güvenlik güçleri 33 saldırganı etkisiz hale getirerek örgüte ağır bir darbe vurdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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