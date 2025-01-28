Sarıyer'de feci trafik kazası! Motosiklet sürücüsü öldü

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Poligon Mahallesi Çeşme Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 LU 8990 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 34 MPT 110 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Kadir Erçok ağır yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Kadir Erçok, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin sürücüsü Gökmen K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulunduğu yerden götürüldü.