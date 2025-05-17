Şaşkınlık veren olay: Cinsel organlarında 6 kilo altınla yakalandılar

25 Nisan saat 21.30 sıralarında, Çimkent’ten İstanbul’a gelen Özbekistanlı Azıza B., Dılsora A. ve Fıruza K. isimli 3 kadın, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Karşılama Salonu’nda şüpheli hareketleri nedeniyle durduruldu. Yapılan bagaj aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, X-ray taramasında kadınların bel bölgelerinde yoğunluk tespit edildi.

Kuvvetli şüphe üzerine savcılığın talimatıyla şüpheliler, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan röntgen çekimlerinde, kadınların cinsel organlarında yabancı cisimler olduğu belirlendi. Kadın polis memurlarının gözetiminde özel bir alana alınan şüphelilerin genital bölgelerinden farklı boyutlarda 120 parça altın çıkarıldı. Altınların toplam ağırlığının 6 kilo 28 gram olduğu belirtildi.

Ele geçirilen altınlar, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.