Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Bu iddialar tamamen uydurma”

Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 6. zirvesine katılmak üzere gerçekleştirdiği Tiran ziyaretine dair değerlendirmesinde, Avrupa’nın ekonomik ve askeri güvenliği ile göç gibi ortak sorunların masaya yatırıldığını söyledi. Erdoğan, "Avrupa'nın geleceği için Türkiye vazgeçilmezdir. Siyasi önyargılar geride bırakılmadığı sürece Avrupa, ihtiyaç duyduğu dönüşümü yakalayamayacaktır" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin barış çabalarına da değinen Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile temas halinde olduklarını belirterek, "Avrupa Birliği dahil tüm tarafların bu sürece destek vermesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

PKK’nın fesih sürecine ilişkin net mesajlar veren Erdoğan, “Silahları gömmek, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak istiyoruz. Terör örgütünün kendini feshetmesi, illegal yapısını sona erdirmesi gerekiyor” dedi.

“Şehitlerimizin hatırasına halel getirmeden, huzur içinde bir Türkiye’ye ulaşacağız” diyen Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu’daki huzur ortamının kalıcı hale geldiğini vurguladı.

Sınır dışındaki örgüt mensuplarının silah bırakması konusunda da planlamaların sürdüğünü söyleyen Erdoğan, Bağdat ve Erbil ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Erdoğan, “Silahların teslimi ve örgütün tamamen tasfiyesi ile terör gündemden çıkacak” dedi.

Terörle mücadelede elde edilen başarının devlet kadar milletin kararlılığı sayesinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu süreçte 86 milyonun ortak iradesiyle hareket ediyoruz. Halay çeken vatandaşlarımızın coşkusu, terörsüz bir geleceğe inançlarının göstergesidir” dedi.

Bazı çevrelerin süreci Lozan Antlaşması ile ilişkilendirmesine tepki gösteren Erdoğan, “Ben hiçbir konuşmamda bu gelişmelerin Lozan'la ilgisine dair bir ifade kullanmadım. Bu tamamen uydurma. Bizim gündemimizde sadece terörün sona erdirilmesi var” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış çabalarında Türkiye'nin arabulucu rolüne değinen Erdoğan, “İstanbul’da gerçekleşen barış müzakereleri çok kıymetliydi. Bu savaş silahla çözülmez. Tarafların masaya oturması için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Gazze’ye yönelik yardımların devam ettiğini belirten Erdoğan, Kızılay’ın bölgedeki rolünü anlattı. Erdoğan, “Gazze’nin bir gün bile kaybedecek zamanı yok. Kurban Bayramı’nda da et ve konserve yardımlarını ulaştıracağız” dedi. İki devletli çözüm çağrısını yineleyen Erdoğan, “İsrail’in saldırıları durmalı, barış için adım atılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir geriliminde de Türkiye’nin arabulucu rol üstlendiğini belirtti. “Şahbaz Şerif ile görüştük, katkı sunduk ve gerilim sona erdi. Türkiye, barış isteyen her aktörün yanındadır” dedi.

ABD ile ilişkiler konusuna da değinen Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmeye dikkat çekti. “CAATSA yaptırımlarında yumuşama var. ABD’nin yeni büyükelçisi Tom Barrack ile de bu konuları görüştük. Süreci daha hızlı aşacağız” dedi.