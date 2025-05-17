Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Bu iddialar tamamen uydurma”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, PKK’nın feshi, terörle mücadele, İstanbul’daki barış müzakereleri ve Gazze’ye yardımlar gibi birçok kritik başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Bu iddialar tamamen uydurma”
Yayınlanma:

Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 6. zirvesine katılmak üzere gerçekleştirdiği Tiran ziyaretine dair değerlendirmesinde, Avrupa’nın ekonomik ve askeri güvenliği ile göç gibi ortak sorunların masaya yatırıldığını söyledi. Erdoğan, "Avrupa'nın geleceği için Türkiye vazgeçilmezdir. Siyasi önyargılar geride bırakılmadığı sürece Avrupa, ihtiyaç duyduğu dönüşümü yakalayamayacaktır" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin barış çabalarına da değinen Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile temas halinde olduklarını belirterek, "Avrupa Birliği dahil tüm tarafların bu sürece destek vermesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

PKK’nın fesih sürecine ilişkin net mesajlar veren Erdoğan, “Silahları gömmek, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak istiyoruz. Terör örgütünün kendini feshetmesi, illegal yapısını sona erdirmesi gerekiyor” dedi.

“Şehitlerimizin hatırasına halel getirmeden, huzur içinde bir Türkiye’ye ulaşacağız” diyen Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu’daki huzur ortamının kalıcı hale geldiğini vurguladı.

Sınır dışındaki örgüt mensuplarının silah bırakması konusunda da planlamaların sürdüğünü söyleyen Erdoğan, Bağdat ve Erbil ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Erdoğan, “Silahların teslimi ve örgütün tamamen tasfiyesi ile terör gündemden çıkacak” dedi.

Terörle mücadelede elde edilen başarının devlet kadar milletin kararlılığı sayesinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu süreçte 86 milyonun ortak iradesiyle hareket ediyoruz. Halay çeken vatandaşlarımızın coşkusu, terörsüz bir geleceğe inançlarının göstergesidir” dedi.

Bazı çevrelerin süreci Lozan Antlaşması ile ilişkilendirmesine tepki gösteren Erdoğan, “Ben hiçbir konuşmamda bu gelişmelerin Lozan'la ilgisine dair bir ifade kullanmadım. Bu tamamen uydurma. Bizim gündemimizde sadece terörün sona erdirilmesi var” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış çabalarında Türkiye'nin arabulucu rolüne değinen Erdoğan, “İstanbul’da gerçekleşen barış müzakereleri çok kıymetliydi. Bu savaş silahla çözülmez. Tarafların masaya oturması için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Gazze’ye yönelik yardımların devam ettiğini belirten Erdoğan, Kızılay’ın bölgedeki rolünü anlattı. Erdoğan, “Gazze’nin bir gün bile kaybedecek zamanı yok. Kurban Bayramı’nda da et ve konserve yardımlarını ulaştıracağız” dedi. İki devletli çözüm çağrısını yineleyen Erdoğan, “İsrail’in saldırıları durmalı, barış için adım atılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir geriliminde de Türkiye’nin arabulucu rol üstlendiğini belirtti. “Şahbaz Şerif ile görüştük, katkı sunduk ve gerilim sona erdi. Türkiye, barış isteyen her aktörün yanındadır” dedi.

ABD ile ilişkiler konusuna da değinen Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmeye dikkat çekti. “CAATSA yaptırımlarında yumuşama var. ABD’nin yeni büyükelçisi Tom Barrack ile de bu konuları görüştük. Süreci daha hızlı aşacağız” dedi.

Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor?Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor?Ekonomi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Üç büyük şehre yeni mahkemeler kurulacak!Resmi Gazete'de yayımlandı: Üç büyük şehre yeni mahkemeler kurulacak!Yurt
erdoğan açıklama
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
10 ilde dev operasyon!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Meteoroloji 48 ili uyardı
Kamu işçilerinin zam pazarlığında sonuç çıkmadı
Rusya ve Ukrayna esir takasında anlaştı
Süleymancı Kuriş yurt dışına mı kaçıyor?
Belediyelere harcama denetimi ve yeni yetki düzenlemesi yolda
PKK sonrası yeni dönem
İtfaiyecinin şeytani planının detayları ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Faiz oranları zirve yaptı Faiz oranları zirve yaptı
Altın fiyatları durdurulamıyor Altın fiyatları durdurulamıyor
18 Mayıs'ta ücretsiz müze deneyimi! 18 Mayıs'ta ücretsiz müze deneyimi!
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
Temel gıda ürünlerinde büyük fırsat! Temel gıda ürünlerinde büyük fırsat!