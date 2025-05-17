Resmi Gazete'de yayımlandı: Üç büyük şehre yeni mahkemeler kurulacak!

Cumhurbaşkanı Kararı, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2576 sayılı Kanun kapsamında alındı. Yeni mahkemelerin yargı çevreleri de karar doğrultusunda belirlendi.

Antalya’da üç ili kapsayan mahkeme

Antalya Bölge İdare Mahkemesi; Antalya, Burdur ve Isparta illerinden sorumlu olacak. Mahkeme bünyesinde 8 İdari Dava Dairesi ve 1 Vergi Dava Dairesi oluşturulacak.

Diyarbakır’da ikinci vergi mahkemesi kuruluyor

Diyarbakır’a kurulan yeni bölge idare mahkemesi; Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Muş illerini kapsayacak. Mahkemede 11 İdari Dava Dairesi ve 1 Vergi Dava Dairesi yer alacak. Ayrıca, şehirde Diyarbakır 2. Vergi Mahkemesi de hizmet vermeye başlayacak.

Kayseri 5 ili kapsayacak

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi ise Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerine hizmet verecek. Bu kapsamda 5 İdari Dava Dairesi ve 1 Vergi Dava Dairesi kurulacak.

Bakan Tunç: yargı erişimi kolaylaşacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni mahkemelerin, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sunacağını belirtti. Tunç, bölge idare mahkemelerinin coğrafi konum ve iş yükü dikkate alınarak Antalya, Diyarbakır ve Kayseri’de kurulduğunu vurguladı. Böylece Türkiye genelindeki bölge idare mahkemesi sayısı 9’dan 12’ye çıktı.

Diyarbakır'da faaliyete geçen ikinci vergi mahkemesiyle birlikte bölgedeki vergi yargısının da güçlendirildiğini ifade eden Tunç, yeni düzenlemenin yargının etkinliğini artıracağını, vatandaşların adalet sistemine erişimini kolaylaştıracağını söyledi. Bakan Tunç, mahkemelerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.