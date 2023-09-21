Şehit Astsubay Hasan Bozkurt ebediyete uğurlandı! Uyuşturucu operasyonunda hayatını kaybetmişti
Osmaniye’de Jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda Astsubay Hasan Bozkurt şehit oldu. Bozkurt'un naaşı Hatay'da ebediyete uğurlandı.
Uyuşturucu operasyonunda şehit olan kahraman asker memleketinde defnedildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda Astsubay Hasan Bozkurt yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
İlk tören Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda yapıldı. Ardından Bozkurt’un naaşı, memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesine gönderildi.
Yeşilköy Mahallesi’nde cenaze namazı kılındı. Bozkurt’un naaşı, Kum Yığını mezarlığında sonsuzluğa uğurlandı.
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