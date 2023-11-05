Şehit Samet Bektaş Kahramanmaraş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşene el yapımı patlayıcı infilak etti. Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş şehit oldu. Bektaş Kahramanmaraş'ta defnedildi.
PKK'lıların yola döşediği bombanın infilak etmesi sonucu Sözleşmeli Er Samet Bektaş şehit oldu.
Van'dan hava yoluyla Kahramanmaraş'a uğurlandı şehit Bektaş'ın naaşı. Helallik alınmak üzere Bahçelievler Mahallesi'ne götürüldü. Göksun Ulu Camisi'nde tören yapıldı.
Şehit Bektaş'ın naaşı, kılınan namazın ardından kırsal Huğtaş Mahallesi Kırıkkilise Mezarlığı'nda ebediyete uğurlandı.
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