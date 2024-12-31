Şehrin ortasında battaniyeye sarılı ceset bulundu! Antalya'da korkunç olay

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Çallı Kavşağı'ndaki üst geçidin altında battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu. Cesedin yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendiriliyor...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Şehrin ortasında battaniyeye sarılı ceset bulundu! Antalya'da korkunç olay
Yayınlanma:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Çallı Kavşağı'ndaki üst geçidin altındaki otluk alandan ağır kokuların gelmesi üzerine bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede battaniyeye sarılı bir erkek cesedi bulundu.

Yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen cesedin üzerinden Kazım T. (66) adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktı! Antalya'da kan donduran olayEski eşinin üzerine benzin döküp yaktı! Antalya'da kan donduran olayYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

antalya muratpaşa
Günün Manşetleri
Erdoğan, Bahçeli ve Özel ile görüştü
Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktı
"İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi"
MSB’den yılın son günü operasyon
"Zorluklardan güneş üretmeye çağırıyoruz"
Sözde sorumlu artık etkisiz
57 ilde 536 şüpheli yakalandı
Çalışanların günlük yemek ve ulaşım bedeli belli oldu
Bakan Yerlikaya 21 günde ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Vatan Partisi açılımcıları uyardı
Çok Okunanlar
Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri
Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama!
Ankara'da yılbaşı kutlayacaklar dikkat! Ankara'da yılbaşı kutlayacaklar dikkat!
Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı!