Şehrin ortasında battaniyeye sarılı ceset bulundu! Antalya'da korkunç olay
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Çallı Kavşağı'ndaki üst geçidin altında battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu. Cesedin yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendiriliyor...
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Çallı Kavşağı'ndaki üst geçidin altındaki otluk alandan ağır kokuların gelmesi üzerine bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede battaniyeye sarılı bir erkek cesedi bulundu.
Yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen cesedin üzerinden Kazım T. (66) adına düzenlenmiş kimlik çıktı.
Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı