Sel felaketi can aldı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki karı kocanın cansız bedenleri çıkarıldı.

İlçeye bağlı Tuzköy Mahallesi’nde etkili olan sağanak sele neden oldu. Bölgedeki vatandaşlar jandarma ve AFAD ekiplerine 40 EK 339 plakalı otomobilin sel sularına kapılarak gözden kaybolduğunu bildirdi. Bölgede jandarma ve AFAD ekipleri sel sularına kapılan otomobil için arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda sürüklenen otomobildeki Şevket Ş.Ş. (62) ile eşi Zöhre Ş.’nin (60) cansız bedenine ulaşıldı. Çiftin cenazeleri, iş makineleri yardımıyla dere yatağından çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.