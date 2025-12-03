Semerkand Vakfı, "Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed" temalı ikinci büyük buluşmayı Ankara'da gerçekleştiriyor

Ankara, 4 Aralık 2025 Perşembe günü saat 19.30’da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek bu manevi geceye ev sahipliği yapacak.

Semerkand Vakfı’nın öncülüğündeki bu program, Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselâmın doğumunun 1500. sene-i devriyesini, bir vefa, birlik ve kardeşlik ruhuyla ümmetin ortak hafızasında yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Program dizisinin ilk ayağı, 11 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 8.000 kişinin coşkulu katılımıyla başarıyla tamamlanmıştı. Ankara'daki buluşma, hem zengin içeriği hem de uluslararası temsilcilerin katılımıyla manevi bir yürüyüşün ikinci büyük adımı olma özelliği taşıyor.

GECENİN TEMASI: BUHARA'DAN BOSNA'YA MEVLİD-İ ŞERİF

Gece, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak, akabinde siyer anlatısıyla devam edecek. Anlatıya "Buhara'dan Bosna'ya Mevlid-i Şerif" icrası eşlik edecek. Bu mevlid, Özbekçe, Arapça, Kürtçe, Boşnakça ve Türkçe dillerinde okunarak, ümmetin farklı coğrafyalarının ortak sevincini ve hissiyatını aynı sahnede buluşturacak.

Programın akışını güçlü bir sanat ve anlatım kadrosu şekillendirecek:

Siyer Anlatısı: Oyuncular İsmail Hakkı ve Necip Karakaya, salâvatlar, kısa pasajlar ve tematik bölümlerle süslenen siyer anlatısıyla gecenin dramatik omurgasını oluşturacak.

Kıraat ve Kaside İcraları: Abdüllatif Efe Hoca, kıraat ve kaside icralarıyla programa manevi bir ritim katacak.

Grup Ser: 63 kişilik sahne gücüyle Grup Ser, ilahi, kaside ve salâvatlarla gecenin hissiyatını zirveye taşıyacak.

Etkinlik alanında kurulacak olan Dijital Siyer Atlası, ziyaretçilere modern bir siyer deneyimi sunacak. Dijital panolar üzerinde sergilenecek zaman çizgisi, haritalar ve sembolik çizimler aracılığıyla Peygamber Efendimizin hayatı, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna yeni bir perspektifle aktarılacak.

ULUSLARARASI KATILIM

Ankara buluşması, İslam dünyasının ortak duygularını pekiştiren uluslararası bir boyut da taşıyor. Programda özellikle Gazze ve Filistin’e yönelik güçlü bir vurgu yapılacak. Filistin'den özel bir ekibin gerçekleştireceği Arapça Mevlid okunması, Gazze için yapılacak dualar, Bosna, Özbekistan ve Arap coğrafyalarından temsilcilerin sahnedeki katkıları bu programı sadece Türkiye’nin değil, İslam dünyasının ortak hissiyatına açılan güçlü bir pencere hâline getiriyor.

Bu özel etkinlik, Semerkand Vakfı öncülüğünde; Beşir Derneği, Semerşah, TÜMSİAD, GENÇKON, Biltek Okulları, Semerkand TV ve Semerkand Radyo iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

ETKİNLİK BİLGİLERİ

Etkinlik: Mevlid-i Nebi 1500. Yıl – Ankara Buluşması

Tarih: 4 Aralık 2025

Saat: 19.30

Yer: ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi – Ankara

Katılım: Halka açık ve ücretsizdir.

Programa katılan misafirlere, Semerkand Vakfı tarafından özel olarak hazırlanmış anlamlı bir hediye paketi takdim edilecek. Ayrıca Vakıf ve paydaş kuruluşların ikramları ile tanıtım stantları ve özel bilgilendirme noktaları katılımcıların deneyimini zenginleştirecek.

Semerkand Vakfı, Mevlid-i Nebi 1500. Yıl’ın manevi heyecanını birlikte yaşamak ve "ümmetin birliğine ve kardeşliğine omuz vermek isteyen" herkesi 4 Aralık gecesi Ankara ATO Congresium'daki bu kutlu buluşmaya davet ediyor.