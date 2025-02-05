Sevgililer Günü’ne özel kampanya: Sürat Kargo’dan yüzde 35 indirim!

Sürat Kargo, müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Sevgililer Günü’ne özel yeni bir kampanya başlattı. 14 Şubat’ta hediye göndermek isteyenler için geçerli olan kampanya kapsamında, tüm gönderiler yüzde 35 indirimle taşınacak.

Kampanya, 28 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek ve müşteriler herhangi bir özel kod girmeden bu indirimden faydalanabilecek.

TÜM TÜRKİYE'DE GEÇERLİ OLACAK

Sürat Kargo yetkilileri, Sevgililer Günü’nde hediye göndermek isteyen müşterilerine erken gönderim yapmaları ve yoğunluktan etkilenmemeleri için şubeleri veya online sistemleri kullanmalarını öneriyor.

Kampanya 28 Şubat 2025 tarihine kadar Sürat Kargo’nun tüm şubelerinde ve online gönderi işlemlerinde geçerli olacak. Gönderileriniz için herhangi bir indirim kodu gerekmiyor, doğrudan yüzde 35 indirim uygulanacak.