Seyahate çıkmadan göz atın: Kara yollarında bu güzergahlara dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yayımladığı yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşakları arasında, 21.00 ile 07.00 saatleri arasında yapılacak üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanacak. Bu saatlerde güzergâhı kullanacak sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermesi istendi.

İZMİR-AYDIN OTOYOLU'NDA TRAFİK YÖNLENDİRİLDİ

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Kuzey-Aydın Güney kavşakları arasında, 4-5. kilometrelerde devam eden üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Çıldır Havalimanı ve Aydın Kuzey kavşakları üzerinden sağlanıyor.

DEPREM HASARI NEDENİYLE KONTROLLÜ GEÇİŞ

TAG Otoyolu’nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında, geçmiş depremlerde oluşan hasarların giderilmesine yönelik yürütülen üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahta ulaşım, Adana yönünden çift yönlü ve kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

ANKARA-KIRIKKALE GÜZERGAHINDA KAVŞAK KAPALI

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometreleri arasında yer alan Çaykur Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmalar nedeniyle her iki yöndeki yan bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. Alternatif güzergâhların kullanılması öneriliyor.

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA TEK ŞERİT UYGULAMASI

Kayseri-Niğde yolunun 7-13. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 26-37. kilometreleri arasındaki çalışmalarda da benzer şekilde sürücüler için uyarı levhaları yerleştirildi.

SERVİS YOLUNA DİKKAT: BURSA-BOZÜYÜK GÜZERGAHI

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle, Bozüyük’ten Bursa istikametine giden yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım, geçici olarak açılan servis yolundan sağlanıyor.

HEYELAN VE FİBER OPTİK ÇALIŞMALARINA DİKKAT

Zonguldak-Devrek yolunun 9-10. kilometreleri arasında süren heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten iki yönlü olarak devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde yürütülen fiber optik altyapı çalışmaları kapsamında her iki yönde trafik, kontrollü ve tek şeritten sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sürdürülüyor.