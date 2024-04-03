Seyir halindeki araç yandı!

Olay, Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Seyir halindeki araç yangına teslim oldu.

Seyir halindeki araç yandı!
Editör: Yağmur Biçen

Olay, Kahramanmaraş - Gaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki araç yangına teslim oldu. 

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin müdahalesi ile çevreye yayılmadan söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat!3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat!Hava Durumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kahramanmaraş # trafik kazası # son dakika kahramanmaraş
Çok Okunanlar
3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat!
3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat!
Faiz oranları rekora koşuyor: 300 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Faiz oranları rekora koşuyor: 300 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Meteorolojiden uyarı! 2 Nisan hava durumu...
Meteorolojiden uyarı! 2 Nisan hava durumu...
İstanbul'daki yangında 29 kişi öldü!
İstanbul'daki yangında 29 kişi öldü!
Türker İnanoğlu hayatını kaybetti! Sağlık Bakanı açıkladı!
Türker İnanoğlu hayatını kaybetti! Sağlık Bakanı açıkladı!
Öne Çıkanlar İstanbul'un taksi sorunu nasıl çözülecek? Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem anlattı! İstanbul'un taksi sorunu nasıl çözülecek? Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem anlattı! 7.2'lik deprem uyarısı! 7.2'lik deprem uyarısı!