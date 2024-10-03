Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Edirne'de korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Kapıkule Sınır Kapısı kent merkezi bağlantı yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.E.K. idaresindeki 22 RK 321 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü aracı durdurdu. Sürücü ve yolcu, alevleri söndürmeye çalıştı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.