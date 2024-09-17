SGK'dan vatandaşlara uyarı

SGK tarafından yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşlara "çift ödeme iadesi" konulu sahte e-postaların gönderildiği tespit edildiği vurgulandı.

Vatandaşlardan, "Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri" adıyla gelen bu tür sahte SMS ve e-postalara güvenmemeleri gerektiği ifade edildi. Bu mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve kişisel bilgileri ele geçirmek üzere tasarlandığı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzun bünyesinde 'çift ödeme iadesi' adıyla herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel bilgilerin ya da IBAN numarasının talep edildiği bir mesaj gönderilmemektedir. Şüpheli bir e-posta aldığınızda, Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 veya CİMER aracılığıyla bizimle iletişime geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerinden bilgi alabilirsiniz."