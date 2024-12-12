Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat

Marmara Bölgesi’nde karayel etkisiyle hava hızla soğudu. İstanbul ve Bursa’da bugün sıcaklık sırasıyla 12 ve 14 derece olarak ölçüldü. Öğle saatlerinde yağmur etkisini azaltacak ancak soğuk hava devam edecek. Cuma günü İstanbul’da sıcaklık 8 dereceye kadar gerileyecek.

Yağışlı ve Soğuk Hava Beklentisi

Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz’de yerel kuvvetli yağışlar öngörülüyor.

Başkent ve Diğer Bölgelerde Durum

Ankara’da bugün aralıklı yağmur görülecek. Çarşamba günü sıcaklık 11 derece, Cuma günü ise 3 derece olacak. İzmir’de güneşli bir hava beklenirken, sıcaklık 16 derece olacak ancak ayaz etkili olacak. Antalya’da parçalı bulutlu ve serin bir hava hakim, sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek.

Doğu Kesimlerde Buzlanma ve Sis

Ülkemizin doğusunda buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Vatandaşların yağışlar, soğuk hava ve doğu bölgelerindeki don olayına karşı tedbirli olmaları önemle duyuruldu.