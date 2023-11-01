Sıcaklık Mevsim Normallerinin Üzerinde! Osmaniye'de Çiçek Açtı Ardahan'da Bitkiler Kırağı Tuttu
Bir tarafta sıcak hava etkili olurken bir tarafta bitkiler kırağı tutuyor. Nehirlerdeki su seviyesi ise her geçen gün düşüyor. İşte yurdumuzdaki birbirinden farklı hava koşulları.
Bir tarafta kırağı bir tarafta ağaçlar çiçek açıyor. Su kaynakları ise kuruyor. Tablo ürkütüyor.
Edirne'de kent yılın, ilk yıllarını kurak geçirdi. Bahar ve yaz aylarında da yeterli yağış alamadı. Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyelerinde kuraklık nedeniyle düşüş yaşanıyor.
Oluşan kum adacıkları balıkçıl kuşlar ve martıların uğrak yeri oldu. Meriç'in debisi saniyede 43 metreküp, Tunca'nın debisi ise saniyede 6 metreküp olarak belirlendi.
Osmaniye'de Sıcaklılar Mevsim Normallerinin Üzerinde
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. Oruçbey köyünde meyve ağaçları çiçek açtı. Normalde şubat ve mart ayında çiçek açması gerekiyordu.
Ardahan ve Kars Yaklaşık Bir Aydır Soğuk Hava Yaşıyor
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Ardahan'da, bitkiler kırağı ile kaplandı.
Park halindeki araçların camları buz tuttu. Kura Nehri bölgesinde ise sis oluştu.