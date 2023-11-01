Sıcaklık Mevsim Normallerinin Üzerinde! Osmaniye'de Çiçek Açtı Ardahan'da Bitkiler Kırağı Tuttu

Bir tarafta kırağı bir tarafta ağaçlar çiçek açıyor. Su kaynakları ise kuruyor. Tablo ürkütüyor.

Edirne'de kent yılın, ilk yıllarını kurak geçirdi. Bahar ve yaz aylarında da yeterli yağış alamadı. Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyelerinde kuraklık nedeniyle düşüş yaşanıyor.



Oluşan kum adacıkları balıkçıl kuşlar ve martıların uğrak yeri oldu. Meriç'in debisi saniyede 43 metreküp, Tunca'nın debisi ise saniyede 6 metreküp olarak belirlendi.

Osmaniye'de Sıcaklılar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. Oruçbey köyünde meyve ağaçları çiçek açtı. Normalde şubat ve mart ayında çiçek açması gerekiyordu.

Ardahan ve Kars Yaklaşık Bir Aydır Soğuk Hava Yaşıyor

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Ardahan'da, bitkiler kırağı ile kaplandı.



Park halindeki araçların camları buz tuttu. Kura Nehri bölgesinde ise sis oluştu.