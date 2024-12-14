Şiddetli fırtına binaları salladı, tahliye kararı alındı

AFAD ekiplerinin binayı kontrol etmesinin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden mühendisler bölgeye geldi. Yapılan incelemeler sonucunda olası bir tehlikeye karşı binaların tahliye edilmesine karar verildi. Binaların çevresine güvenlik şeridi çekilirken, tahliye edilen bina sakinlerinin bilgileri AFAD tarafından kayıt altına alındı. Kolluk kuvvetleri, binaların çevresinde nöbet tutarak olası bir olumsuzluğa karşı önlem aldı ve kaldırımların kullanılmasını engelledi.

Tahliye edilen bina sakinlerinden Münevver Kanbur, yaşadıkları anları şu sözlerle anlattı: “Saat 19.00 sıralarında azar azar sallandığımızı hissettik. 1-2 dakika duruyoruz, bakıyoruz ki yine sallanıyoruz. Sürekli bu şekilde devam edince korkup evden çıktık. Şimdi köydeki evimize gidiyoruz.”

Fırtına nedeniyle binalardaki incelemelerin sürdüğü belirtildi.