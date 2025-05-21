Siirt bıttım sabunu artık tescilli: Coğrafi işaret aldı

Siirt’in geleneksel ürünlerinden biri olan bıttım sabunu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “Siirt bıttım sabunu” adıyla coğrafi işaretle tescillendi. Valilik, bu tescilin hem kültürel mirasın korunması hem de yerel ekonominin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Siirt bıttım sabunu artık tescilli: Coğrafi işaret aldı
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Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentin kültürel ve ekonomik değerlerinin geleceğe taşınması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, Siirt’in önemli simgelerinden olan bıttım sabunu için coğrafi işaret başvurusu yapıldığı ifade edildi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucunda, “Siirt bıttım sabunu” adı resmen tescillendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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