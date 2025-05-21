Siirt bıttım sabunu artık tescilli: Coğrafi işaret aldı

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentin kültürel ve ekonomik değerlerinin geleceğe taşınması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, Siirt’in önemli simgelerinden olan bıttım sabunu için coğrafi işaret başvurusu yapıldığı ifade edildi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucunda, “Siirt bıttım sabunu” adı resmen tescillendi.