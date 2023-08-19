Siirt'te ambulans servisi personellerine eğitim verildi

Eğitimde, acil sağlık hizmetleri alanındaki profesyonel personellere adli olaylara nasıl yaklaşılması gerektiği ve olay yerindeki maddi delillere nasıl hassas bir şekilde davranılması gerektiği konularında bilgi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, katılımcılara adli vaka durumlarında nasıl doğru bir şekilde müdahale edilmesi gerektiği konusunda pratik bilgiler sunarken, adli delillerin korunması ve toplanmasının önemi vurgulandı.