Siirt'te ambulans servisi personellerine eğitim verildi

Siirt İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görev yapan personellere, İl Ambulans Servisi Başhekimliği "Adli vaka ve maddi delilleri yaklaşım eğitimi" verildi.

Siirt'te ambulans servisi personellerine eğitim verildi
Siirt'te ambulans servisi personellerine eğitim verildi
Editör: Süleyman Daban

Eğitimde, acil sağlık hizmetleri alanındaki profesyonel personellere adli olaylara nasıl yaklaşılması gerektiği ve olay yerindeki maddi delillere nasıl hassas bir şekilde davranılması gerektiği konularında bilgi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, katılımcılara adli vaka durumlarında nasıl doğru bir şekilde müdahale edilmesi gerektiği konusunda pratik bilgiler sunarken, adli delillerin korunması ve toplanmasının önemi vurgulandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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