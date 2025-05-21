Silahlar teslim edilince süreç başlayacak: MİT süreci yönetecek

PKK’nın fesih kararının ardından gözler silah bırakma sürecine çevrildi. Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), süreci tüm detaylarıyla takip edecek. Sürecin tamamlanmasının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerdiği “Millî Birlik Komisyonu” Meclis’te kurulacak.

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Silahlar teslim edilince süreç başlayacak: MİT süreci yönetecek
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Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, silahların teslim edilmesi süreci Eylül ayına kadar devam edecek. Bu süreçte MİT, Irak ve Suriye’de ortak mekanizmalar kurarak örgütün elindeki silahları teslim alacak. Kampların boşaltılması, mağaraların tahliye edilmesi ve silahların saklandığı yerlerin tespiti gibi adımlar da bu çerçevede yürütülecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, sürecin dikkatle ve aşama aşama yürütülmesi gerektiğini belirtti. Sarıkaya, “Silahların hâlâ gündem oluşturduğu bir ortamda TBMM’de bu süreci konuşmak mümkün görünmüyor” ifadelerini kullandı.

Sarıkaya ayrıca, “Silahların tamamen bırakılmış, teslim edilmiş ve Türkiye’ye yönelik herhangi bir tehdit unsuru kalmadığının MİT tarafından açıkça bildirilmiş olması gerekir” dedi.

MİT’in “silah teslimi tamamlandı” raporu vermesiyle birlikte, 1 Ekim’de açılacak TBMM’de “Millî Birlik Komisyonu” resmen kurulacak. Komisyon, demokratikleşme adımlarını planlayacak ve suça karışmamış PKK üyelerinin topluma kazandırılması yönünde çalışmalar yürütecek.

Yeni anayasa dahil pek çok başlık bu komisyonun gündeminde olacak. Ancak devletin temel nitelikleri, bu süreçte hiçbir şekilde tartışma konusu yapılmayacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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