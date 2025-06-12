Simav'da deprem fırtınası: 1,5 ayda 1250 sarsıntı

Özburan, "Bu sarsıntıların 1250’si yalnızca son bir buçuk ayda meydana geldi. Bölgede dikkat çeken bir sismik hareketlilik söz konusu" dedi.

Simav’da 21 Nisan’da 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artan hareketliliğin sürdüğünü belirten Özburan, son günlerde sarsıntıların yeniden yoğunlaştığını vurguladı.

Özburan, “En son 10 Haziran Salı günü Simav’da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve bu sarsıntı geniş bir alanda hissedildi. 21 Nisan’daki 4,3’lük ilk depremden bu yana büyüklüğü 4’ün üzerinde olan, en büyüğü 4,6’ya ulaşan toplam 8 deprem yaşandı. Bu depremler klasik anlamda bir ana şok-sonrası artçı dizilimi göstermiyor, dolayısıyla farklı bir mekanizma işliyor olabilir” diye konuştu.

Depremlerin, Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bölgede yoğunlaştığını belirten Özburan, bu hareketliliğin bir "deprem fırtınası" olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Özburan, “Yılbaşından bu yana bölgede 1350 civarında sarsıntı kaydedildi. Bunların 1250’si son 1,5 ayda meydana geldi. Sıklık ve yoğunluk bakımından bu tabloya ‘deprem fırtınası’ diyebiliriz. Bu sürecin bir süre daha devam etmesi muhtemel” ifadelerini kullandı.

Depremlerin olası nedenlerine de değinen Özburan, şu değerlendirmede bulundu:

“Simav’daki bu sarsıntıların jeotermal kökenli olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Uluslararası örnekler de bunu destekliyor. Örneğin Amerika’nın Güney Kaliforniya bölgesinde benzer büyüklükte ve jeotermal kaynaklı depremler gözlemlenmişti. Kesin nedeni ortaya koymak için çalışmalarımız sürüyor.”

Sismik hareketliliğin görüldüğü alanın Türkiye’nin güncel diri fay haritasında yer almadığını belirten Özburan, ancak bu depremlerin Naşa Fay Zonu’nun kuzeybatı-güneydoğu yönlü uzanımıyla örtüştüğünü de sözlerine ekledi.