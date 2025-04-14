Sınır hattında kayıp alarmı! Jandarma ve AFAD harekete geçti

Iğdır’da, Ermenistan sınırında kaybolan 28 yaşındaki İsmail Adir’i arama çalışmaları sürüyor. Aras Nehri'ne düşmüş olabileceği şüphesi üzerine bölgeye dalgıçlar sevk edildi. Zorlu doğa koşullarına rağmen aramalar aralıksız devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sınır hattında kayıp alarmı! Jandarma ve AFAD harekete geçti
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Iğdır’da, Türkiye-Ermenistan sınır hattında kaybolan bir genci bulmak için yoğun arama çalışması başlatıldı. 28 yaşındaki İsmail Adir’den haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, sınırda geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Arkadaşlarının yaptığı ihbar sonrası bölgeye yönlendirilen jandarma ve AFAD ekipleri, Adir'in izini sürebilmek için hem kara hem de su hattında arama tarama faaliyeti yürütüyor. İlk belirlemelere göre genç adamın, sınır boyunca akan Aras Nehri'ne düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Arama çalışmalarına bugün itibarıyla Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıç timleri de katıldı. Dalgıçlar, Aras Nehri'nin su altı ve kıyı bölgelerinde detaylı aramalar yapıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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