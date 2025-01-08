Sınır kapısında kaçak cep telefonları ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen bir tırda, 1526 kaçak cep telefonu ve cep telefonu kılıfı ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda önemli bir çalışmaya imza attı.
Ekiplerin çalışması doğrultusunda yurda giriş yapmak isteyen CT 1083 TK plakalı tır, risk analizi kapsamında incelemeye alındı.
X-ray taramasına alınan tırın dorsesinde yoğunluk belirlendi. Aramada, dorsenin tabanına gizlenmiş 1526 cep telefonu ve cep telefonu kılıfı ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı