Sinop'ta Büyük Yangın! 2 Ev ile 6 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Sinop'un Türkeli ilçesi Satı köyünde elektrik direğinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, köydeki 2 ev ile 6 samanlığa sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Türkeli ve Ayancık belediyeleri itfaiye ekipleri ile Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yanan evlerin sahiplerinin hayatta olmadığı, ikametlerin bu kişilerin çocukları tarafından yaz aylarında kullanıldığı öğrenildi.