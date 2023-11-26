Sinop'ta Büyük Yangın! 2 Ev ile 6 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Sinop'un Türkeli ilçesinde yangın çıktı. 2 ev ile 6 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta Büyük Yangın! 2 Ev ile 6 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Sinop'un Türkeli ilçesi Satı köyünde elektrik direğinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, köydeki 2 ev ile 6 samanlığa sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Türkeli ve Ayancık belediyeleri itfaiye ekipleri ile Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yanan evlerin sahiplerinin hayatta olmadığı, ikametlerin bu kişilerin çocukları tarafından yaz aylarında kullanıldığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sinop # yangın
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