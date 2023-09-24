Sinop'ta çeltik hasadına başlandı

Hasat zamanı geldi ancak yine ortada fiyat yok. Çeltik üreticileri endişeli bir şekilde taban fiyatının açıklanmasını bekliyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde toplam 15 bin 767 dekar alanda çeltik ekimi yapılıyor. Bu yıl yaklaşık 13 bin ton ürün hasat edilmesi bekleniyor. İlçede 31 köyde 512 çiftçi çeltik hasadına başladı.

Hasadın ekim ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor. Ancak fiyatın açıklanmaması üreticiyi mağdur ediyor.

Beklenen çeltik verimi dekarda 750-800 kilogram arasında. Tarladan sofraya çeltiğin yolculuğunda emeği geçen çiftçiler iyi bir sezon geçirmek istiyor.