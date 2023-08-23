Sinop'ta otomobil dereye uçtu: 1’i bebek 4 yaralı

Sinop'ta otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobil dereye uçtu: 1’i bebek 4 yaralı
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Kaza, bu sabah saatlerinde Türkeli - Ayancık karayolu Doğanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sariye E. isimli kontrolündeki yabancı plakalı otomobil, Ayancık Devlet Hastanesine kontrol amacıyla giderken Türkeli ilçesi Karabey köyünden Ayancık istikametine seyir halindeyken Doğanlı köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün yanındaki dereye uçtu.

SİNOP'TA OTOMOBİL DEREYE UÇTU: 1’İ BEBEK 4 YARALI

Kazada, sürücü Sariye E. ile otomobilde bulunan 2 yaşındaki Melisa Begüm Y., Hayriye E. ve Havva Y. yaralanarak, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Ayancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sinop'ta otomobil dereye uçtu: 1’i bebek 4 yaralı - Resim : 1

Sinop'ta otomobil dereye uçtu: 1’i bebek 4 yaralı - Resim : 2

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