Şırnak'ta askeri araç kazası: 2 asker şehit oldu

Şırnak'ta askeri araç kazası meydana geldi. Kazayla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, kaza sonucunda iki askerin şehit olduğu ve dört askerin yaralandığı bildirildi.

Araç kazasında yaralanan dört askerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.