Şırnak'ta askeri araç kazası: 2 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç kazası meydana geldi. Kazada 2 asker şehit olurken 4 asker de yaralandı.
Şırnak'ta askeri araç kazası meydana geldi. Kazayla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Açıklamada, kaza sonucunda iki askerin şehit olduğu ve dört askerin yaralandığı bildirildi.
Araç kazasında yaralanan dört askerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# şırnak # şehit # asker # Milli Savunma Bakanlığı8 ilde MLKP operasyonu 19 yıllık korkunç gerçek Rize'de feci kaza Sarıyer'de tartışma kanlı bitti