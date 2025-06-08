Şırnak’ta buğday tarlaları alevlere teslim: 50 dönüm kül oldu

Şırnak’ın Kumçatı beldesinde yer alan Başağaç köyünde, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın paniğe neden oldu. Olay, öğle saatlerinde buğday ekili arazilerde başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, geniş bir alana sıçrayarak yaklaşık 50 dönümlük buğday tarlasını etkisi altına aldı.

Yangının bildirilmesi üzerine, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Uzun süren mücadelenin ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın sonucu, yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan tamamen kül olurken, birçok çiftçi sezonluk emeklerinin boşa gitmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak ekiplerce inceleme başlatıldı.

Bölgedeki yetkililer, tarım alanlarında yaz aylarında artış gösteren yangın riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak, anız yakılması, kontrolsüz ateş yakılması ve sigara izmaritlerinin rastgele atılmasının ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.