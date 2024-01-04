Şırnak'ta Film Gibi Kurtarma Operasyonu
Şırnak'ta kayalıklardan düşen çoban helikopterle kurtarıldı. İl Jandarma Komutanlığına ait helikopterle kurtarılan çoban tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Şırnak’ta filmlere konu bir olay yaşandı. Bir çoban hayvan otlarken kayalıklardan düştü. Çoban düştüğü yerden askeri helikopterle kurtarıldı.
Merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde çobanlık yapan Sait Göktaş sürüden ayrılan 3 hayvanını aramak için kayalık alana gitti.
Dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Göktaş, yakınlarını arayarak yaralandığını bildirdi. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çoban bulunduğu yerden çıkarılamayınca İl Jandarma Komutanlığından helikopter desteği istendi. Yaralı çoban, helikopterle bulunduğu yerden kurtarıldı.
Çoban Sait Göktaş, tedavisi için önce İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Oradan da ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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