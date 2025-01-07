Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Feci kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yayınlanma:
Şırnak'ın Uludere ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres ilçeye bağlı Şenoba beldesi Besta mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Yusuf E'nin kullandığı 34 COG 429 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücü Yusuf E. ile Selman E. ağır yaralandı.
Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı