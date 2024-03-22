Şırnak'ta sağanak yağış etkili oldu

Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü.

Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su altında kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, duraklar ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Cizre ilçesinin Nur ve Cudi mahallelerinde yoğun yağış sonrası meydana gelen selden bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katları su bastı.

Belediye ve AFAD ekipleri müdahalesiyle sular tahliye edildi.