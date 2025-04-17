Sis, şehri etkisi altına aldı: Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü
Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Kocaali ilçesi, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisle birlikte adeta beyaz bir örtüye büründü. İlçe merkezi, fındık bahçeleri ve deniz üzerini kaplayan sis, hem sürücülere zor anlar yaşattı hem de doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sundu.
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Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Kocaali ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ilçe merkezinde ve çevresinde günlük yaşamı etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü, bu durum özellikle sürücüler için dikkatli olunması gereken anlara neden oldu.
Sis sadece ilçe merkezini değil, çevredeki fındık bahçeleri ve Karadeniz kıyılarını da etkisi altına aldı. Bahar aylarının yumuşak havasıyla birleşen sis, doğa içinde görsel bir şölen sundu.
Sis bulutunun ilçe üzerindeki etkisi drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı