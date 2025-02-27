Şişli'de dehşet verici olay: Kız arkadaşını öldüren şüpheli, aynı silahla intihar etmeye kalktı.

İstanbul’un Şişli ilçesinde, 30 yaşındaki İ.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle 45 yaşındaki kız arkadaşı S.G.’yi silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olay, çevre sakinlerini şok ederken, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen şüpheli ağır yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şişli'de dehşet verici olay: Kız arkadaşını öldüren şüpheli, aynı silahla intihar etmeye kalktı.
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Olay, Şişli’nin Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. İ.A. ve S.G.’nin, bulundukları mekanda yaşadıkları tartışma sonrası, şüpheli İ.A. silahını çıkararak S.G.’yi vurdu. Olayın hemen ardından şüpheli, aynı silahla intihar etmeye kalktı.

Olayı duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk tespitine göre S.G. hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İ.A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerini sürdürürken, olayın nedeni ve şüphelinin ruh haline dair araştırmalarını devam ettiriyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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