Şişli’de iş merkezinde silahlı saldırı: 43 yaşındaki adam ağır yaralandı

İstanbul Şişli’de bir iş merkezinin 7. katında gerçekleşen silahlı saldırıda 43 yaşındaki T.K. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan T.K'nin hayati tehlikesi sürerken, saldırganın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şişli’de iş merkezinde silahlı saldırı: 43 yaşındaki adam ağır yaralandı
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Olay, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak'taki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde iş merkezinin 7. katında bulunan T.K. isimli 43 yaşındaki kişiye henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı halde bulunan T.K’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilen T.K’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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