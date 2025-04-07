Şişli'de kanlı saldırı: Biri hamile kadın iki kişi yaşamını yitirdi

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Kuştepe Mahallesi’nde gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, bir binanın zemin katındaki apart daireye girerek içeride bulunan Gültekin G. ve hamile olduğu öğrenilen Kader K’ye silahla defalarca ateş etti.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Gültekin G. ile Kader K’yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Her iki yaralı da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen, Gültekin G. ve hamile olduğu belirtilen Kader K. hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.