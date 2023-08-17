Sivaslıların elektrik çilesi bitmiyor! Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi'nden halk şikayetçi

Elektrikler sık sık gidiyor, vatandaş mağdur oluyor. Özel elektrik şirketlerinin uygulamaları vatandaşı canından bezdirdi.

Sivas geneline elektrik sağlayan Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi'nden halk şikayetçi. Divriği ilçesine bağlı Şahin Köy'de bir vatandaş çektiği sıkıntıları anlattı. İnsan sağlığı için kritik olan insülin ilaçlarının elektrik olmadığı için bozulduğunu söyledi.

Çağrı merkezine sık sık şikayet bırakılmasına rağmen sorunlar çözülmüyor.

Çiftçilikle uğraşanlar da elektrik kesintilerinden mağdur oluyor.

Şirket kesintilere sık sık hava şartlarını ve bakımları gerekçe gösteriyor.