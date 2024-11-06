Sivas'ta cesedi bulunan bebekle ilgili yeni gelişme

Sivas'ta, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesindeki arazide 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bebek bulunmuş, yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kimliği belirlenemeyen erkek bebeğin cesedinden alınan bazı parçalar Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Arazide bulunan bebek, çocuk mezarlığında toprağa verilmişti. Bebeğin mezar taşına "Cennetin günahsız gülü" yazıldı.

Sivas Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Tekke Mezarlığı çocuk bölümüne defnedilen bebeğin kabri başındaki "Melek bebek kimsesiz" yazılı tahtayı sökerek yerine, üzerinde kalp figürü bulunan ve "Cennetin günahsız gülü" yazılı mezar taşını yerleştirdi. Mezarın üzerine de yapay çim ve çiçek konuldu.